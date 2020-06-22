Возбуждено дело после наезда на детей электрички в Подмосковье

Московское межрегиональноое следственное управление на транспорте открыло уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

Так, дело было возбуждено по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Согласно данным следствия, ЧП случилось 21 июня около 18.00.

Правоохранителям еще предстоит провести необходимые экспертизы. При этом следователями уже была опрошена локомотивная бригада, а также осуществлен осмотр подвижного состава и места происшествия.

Ранее сообщалось, что электричка сбила двух детей в Московской области, один из них погиб на месте, второго госпитализировали.

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