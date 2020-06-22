Минэнерго взяло на контроль ситуацию с утечкой топлива на в Якутии

Минэнерго России и правкомиссия по обеспечению безопасности электроснабжения взяли на контроль ситуацию с утечкой нефтепродуктов на дизельной электростанции в Якутии. Об этом сообщает сайт ведомства.

По предварительной информации, в почву попало около 3,5 кубометров дизельного топлива.

«Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости», — указано в сообщении министерства.

Как отметили в Минэнерго, последствия для энергоснабжения потребителей отсутствовали. В настоящее время на месте утечки осуществляется рекультивация почвы, задействована аварийно-спасательная служба Якутска.

Утечка случилась в воскресенье, 21 июня, в селе Аргахтах на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго».

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