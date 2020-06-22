В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

Еще 20 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в столице за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По информации оперштаба, у них был подтвержден диагноз пневмония, а также получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.

В общей сложности от последствий, вызванных COVID-19, в Москве умерли уже 3 617 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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