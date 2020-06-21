В США преподаватель попросил студентку сменить имя на «более английское»

Преподаватель колледжа в Окленде, Калифорния, дважды попросил студентку-первокурсницу с вьетнамским происхождением «англицизировать» ее имя. Об этом сообщает ABC News.

Студентка по имени Фук Буи Дием Нгуен получила от преподавателя письмо на электронную почту, в которой ее просили изменить имя, чтобы оно звучало «более по-английски», указано в сообщении.

В настоящее время преподавателя временно отстранили от работы из-за этого инцидента.