Возросло число погибших при взрыве в доме в Киеве
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Тело еще одного погибшего при взрыве обнаружено под завалами многоэтажного дома в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, на месте взрыва найдены трое погибших, отметили в пресс-службе.
Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.
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