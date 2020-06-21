Возросло число погибших при взрыве в доме в Киеве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Тело еще одного погибшего при взрыве обнаружено под завалами многоэтажного дома в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, на месте взрыва найдены трое погибших, отметили в пресс-службе.

Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.

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