Сильный шторм с градом и грозами ожидается в Крыму

Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, град и возможные смерчи 22 июня на территории Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крымский гидрометцентр.

«22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — сообщили в крымском МЧС, ссылаясь на данные гидрометцентра.

Специалисты не исключили, что в регионе также могут возникнуть смерчи. Это происходит из-за разницы температур на поверхности моря и суши.

На днях очевидцы уже сообщали о появлении смерча на территории Крыма. Он возник в северной части полуострова.