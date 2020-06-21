Москва возвращает койки к оказанию плановой медицинской помощи

На этой неделе в Москве три тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернут к оказанию плановой помощи. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

«На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу еще трех тысяч коек, потому что они стоят полупустые», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По последней информации, в России 584 680 случаев коронавируса, из них 8 111 — с летальным исходом. Выздоровели 339 711 человек.

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