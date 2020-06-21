В Махачкале сквер назовут в честь медиков, боровшихся с коронавирусом

Мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что власти Махачкалы переименуют один из городских скверов в честь медицинских работников, которые боролись с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

«В нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой <...> в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников», — сказал Дадаев.

Он добавил, что в этом сквере высадят деревья по числу погибших в борьбе с пандемией медиков.

По его словам, решение об этом принято «в знак уважения и благодарности» от горожан. Объект должны сдать в эксплуатацию осенью текущего года.

С начала пандемии в Дагестане погибли почти 350 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.