Глава Калуги заступился за танцевавших у мемориала Победы девушек

Девушки, станцевавшие в купальниках у калужского мемориала Победы, не стремились оскорбить историческую память, заявил глава Калуги Дмитрий Денисов. Об этом сообщает издание «Подъем».

По мнению Денисова, произошедшему уделяют слишком много внимания. Он добавил, что важно установить мотивы девушек, однако выразил надежду, что для них «все закончится благополучно».

Ранее правоохранительные органы начали проверку после публикации в сети видеозаписи танца двух девушек в купальниках в фонтане у мемориала Победы.