Почти 20 полицейских пострадали при беспорядках в Германии

В результате беспорядков в немецком Штутгарте пострадали 19 полицейских, заявил заместитель начальника полиции города Томас Бергер. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам полиции, в беспорядках участвовали около 500 человек, заявид Бергер. Он отметил, что проавоохранительным органам пришлось запрашивать подкрепление, в том числе из других городов.

В ходе урегулирования ситуации были задержаны 24 человека.

Массовые протесты начались в мире после убийства афроамериканца Джоржда Флойда в США.