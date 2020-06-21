Грузовик оборвал трамвайные провода на юге Москвы
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Грузовик «Камаз» не справился с управлением и оборвал трамвайные провода на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На пересечении Большой Тульской улицы и Серпуховского Вала «Камаз» оборвал трамвайные провода», — сказал собеседник агентства.
По информации источника, пострадавших в результате аварии нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
Движение трамваев на данном участке временно приостановлено.
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