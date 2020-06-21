Мужчина с ножом напал на посетителей кафе в Житомирской области

Один человек погиб и еще восемь оказались ранены после нападения неизвестного с ножом на посетителей кафе в украинском городе Иршанск Житомирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины.

По данным ведомства, ранее судимый местный житель пришел в заведение в ночь на воскресенье. У него возник конфликт с одним из посетителей.

«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить», — заявили в пресс-службе.

После нападения мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Его разыскивает полиция. В регионе объявлен план «Перехват».

Все пострадавшие были госпитализированы, один из них скончался в реанимации от полученных ран.

На мужчину завели уголовные дела об убийстве и хулиганстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.