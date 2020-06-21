ООН осудила многочисленные атаки на медиков в Афганистане

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана и радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)совершали преднамеренные атаки на медицинский персонал, указано в особом докладе ООН.

Всего на территории Афганистана зафиксировано 15 атак, которые затронули систему здравоохранения, при этом 12 из них были целенаправленными, указано в докладе. Отмечается, что к большей части атак причастны талибы, афганские силы обороны несут ответственность за три преднамеренные атаки.

ООН выражает обеспокоенность насильственными действиями и подчеркивает, что безопасность и благосостояние мирного населения должны быть приоритетом.