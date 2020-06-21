Стрелок, ранивший двух полицейских в Москве, скончался в больнице
Ратмир Галаев, напавший на полицейских на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — сказала Иванова.
Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
Стрелок являлся уроженцем Ингушетии. Правоохранители ранее заявили, что вероятной причиной нападения стали его экстремистские взгляды.
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