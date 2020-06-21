В Сербии от COVID-19 скончались более 260 человек

В Сербии с начала пандемии коронавируса погиб 261 человек, за сутки скончался еще один пациент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

«В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии — 261 человек. Выявлены 91 новых зараженных, всего 12 894 больных», — заявили в ведомстве.

Глава минздрава Златибор Лончар ранее предположил, что нулевой прирост новых случаев заболевания в стране можно ожидать с 9 или 10 июля.

Власти страны с 1 июня сняли большинство ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии. Теперь граждане могут устраивать массовые мероприятия численностью до 1 тыс. человек. В городах Сербии работают кафе и рестораны, магазины и госучреждения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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