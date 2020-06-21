Подростки с TikTok и фанаты K-Pop саботировали митинг Трампа

Явку ниже ожидаемой на предвыборном митинге президента США Дональда Трампа можно объяснить действиями «подростков с TikTok», заявила член палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес на своей странице в Twitter.

Подростки забронировали билеты на митинг, лишая сторонников президента возможности посетить мероприятие, при этом сами также не пришли на арену, написала Окасио-Кортес.

Кроме того, она отдельно поблагодарила фанатов K-Pop (корейской поп-музыки. – примечание «Газеты.Ru») за «вклад в борьбу за справедливость».

Предвыборный митинг Трампа в Талсе стал первым массовым мероприятием президента после пандемии коронавирусной инфекции.

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