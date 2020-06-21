Стала известна возможная причина задержания Верзилова

Сотрудники центра «Э» МВД России задержали в Москве участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Источник рассказал, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском, однако дверь он не открывал, в связи с чем пришлось ее вскрывать. Других подробностей источник не привел.