Стала известна возможная причина задержания Верзилова
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Сотрудники центра «Э» МВД России задержали в Москве участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, он задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
Источник рассказал, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском, однако дверь он не открывал, в связи с чем пришлось ее вскрывать. Других подробностей источник не привел.