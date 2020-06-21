Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания

Жительница Астраханской области, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон под полом дома, дала признательные показания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Андрея Хегая.

«Она призналась», — сказал он.

По данным следствия, женщина рассказала, где оставила орудие преступления. В результате пакет с металлической гантелью и мобильным телефоном ребенка был обнаружен на дне реки.

19 июня было обнаружено тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, принадлежавшего его старшему брату. По версии следствия, между мальчиком и его матерью произошла ссора, во время которой женщина ударила сына гантелей, и ребенок умер. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие, неоднократно сообщая, что видели его около дома и опознавая на камерах видеонаблюдения. Мать мальчика была задержана и арестована на два месяца.

Позже стало известно, что в прошлом подозреваемая являлась членом партии «Справедливая Россия» и хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.

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