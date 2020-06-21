В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569, достигнув 58 505, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего умерли 346, выздоровели 37 666 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 32 тысячи
— На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 735 человек