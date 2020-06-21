Полиция допускает, что дом в Киеве могли взорвать специально
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Полиция прорабатывает две версии взрыва многоэтажки в Киеве: газ и взрывное устройство. Об этом пишет агентство «Укринформ» со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
«Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство», — сказал Аваков.
По словам министра, собранные на месте проишествия образцы отправлены на экспертизу.
Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей. Эвакуировали 21 человека.
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