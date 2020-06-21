В Москве за сутки выявлено 968 случаев COVID-19

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки отмечено в Москве — 968, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За Москвой по данному показателю следуют Подмосковье — 549, Ханты-Мансийский АО — 294 и Санкт-Петербург — 229.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Крыму — пять, Еврейской АО — три и Чукотском АО — один.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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