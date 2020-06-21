В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились больше 1 200 человек

В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 1202 человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в регионе заразились 53 тысячи, выздоровели почти 24 тысячи, скончались 778 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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