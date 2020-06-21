Путин присвоил звание героя труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания героя труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в указе.

Награду получили еще четыре врача: главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолднина, главврач нижегородской больницы №29 Юлия Гаревская, врач калининградского Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Коваль, главврач Московской больницы №52 Марьяна Лысенко.