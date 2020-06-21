В Москве из-за непогоды пострадали три человека
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В Москве из-за непогоды пострадали три человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что 40-летний мужчина получил травмы из-за упавшего дерева. В 44-летнего мужчину и 45-летнюю женщину ударила молния.
Как сказал источник, все трое находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает.
Также ветер повалил больше 60 деревьев, а из-за проливного дождя оказались подтоплены южные и восточные районы.
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