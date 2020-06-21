Врач дал совет по восстановлению иммунитета после пандемии

Научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев рассказал, как восстановить иммунитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что иммунитет мог упасть за время пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Однако, по его словам, восстановить его помогут правильное питание, а также соблюдение режима.

Кроме того, врач добавил, что людям с нарушенным иммунитетом следует добавить в свой график умеренные физические нагрузки и нормализовать режим сна, который должен составлять не менее семи часов.

Пономарев также сказал, что при этом важно «позитивное мышление».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.