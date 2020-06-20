Лидер протестов в Лондоне требует встречи с Джонсоном

Лидер протестов против расизма и полицейского произвола в Лондоне актриса Имарн Айтон требует встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.

Айтон отметила, что является человеком, который стоит во главе 20 тысяч человек на каждой акции протеста.

«Все остальные, кажется, общаются со мной, кроме Бориса, поэтому я хотел бы поговорить», – заявила глава протестующих.

В Лондоне проходят акции против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США.

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