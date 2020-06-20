ВОЗ: число случаев коронавируса превысило 8,5 млн

Общее число случаев коронавируса нового типа в мире достигло 8 525 042. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие стуки было выявлено 138 тысяч случаев COVID-19. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрирован 6 271 смертельный исход.

Всего от последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 456 973 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.