Власти Москвы объяснили причину подтоплений

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Подтопления в Москве произошли из-за попавших в канализацию листьев, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что все подтопления были оперативно ликвидированы.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня. Из-за подтоплений в столице перекрыты некоторые дороги.

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