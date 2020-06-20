Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Мать 12-летнего астраханского подростка, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и намеревалась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель совета местного отделения партии Олег Шеин.

Он предположил, что у этой женщины долгое время «что-то творилось с головой». При этом, как сообщил Шеин, она не была вспыльчивой. По словам депутата, данный человек что-то «держал внутри себя», а потом это неожиданно проявлялось.

Как рассказал Шеин, женщина покинула «Справедливую Россию» в 2019 году после отказа однопартийцев поддержать ее в выдвижении на пост губернатора региона. Он считает, что это могло быть катализатором дальнейших событий.

«Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос», — заключил Шеин.

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