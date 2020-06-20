Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах России

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом и «додавить» инфекцию в российских регионах.

«В некоторых регионах проблемы еще сохраняются, и сохраняются в достаточно острой фазе», — начал политик.

Однако в Москве, по словам Путина, наблюдается серьезный спад. Поэтому нужно опираться на московский опыт.

«Нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах», — цитирует Путина РИА «Новости».

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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