Путин заявил, что коронавирус отступает

Президент России Владимир Путин во время встречи с медработниками по видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает, цитирует РИА «Новости».

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, героической работе [медиков] эпидемия начинает отступать», — сказал президент.

Однако глава государства считает, что борьба с COVID-19 все равно продолжается.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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