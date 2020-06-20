В Воркуте задержан полицейский по подозрению в убийстве двух коллег, работавших в городском отделе МВД, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Коми.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — сказали в министерстве.

Отмечается, что 20 июня в здании в Юнь-Ягинском переулке найдены два тела сотрудников подразделений ОМВД по Воркуте. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

Также будет проведена проверка руководства ОВД.

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