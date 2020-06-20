В больнице в Коммунарке остаются на лечении более 320 пациентов

В московской больнице в поселке Коммунарка, где лечатся зараженные коронавирусом, находятся свыше 320 пациентов. Об этом сообщил в Facebook главный врач Денис Проценко.

По его данным, 20 июня в медицинском учреждении лечатся 324 человека. За сутки поступили еще 46 человек, а были выписаны — 59. Число летальных исходов составило 7.

По состоянию на 19 июня, в Москве всего выявлено более 211 тыс. заболевших, 132 тыс. выздоровевших и 3,5 тыс. умерших.

Власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позже, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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