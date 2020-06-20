В Москве загорелся ангар на цементном заводе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На севере Москвы загорелся ангар на цементном заводе, пишет ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МЧС.
«В 08:06 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Автомоторная, 5. На территории цементного завода происходит загорание в металлическом ангаре, предварительно предназначенном под автосервис», — сказали в МЧС.
По информации источника, может гореть ангар целиком. Уже произошло частичное обрушение здания, внутри которого могут находиться газовые баллоны. О пострадавших не сообщалось.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Саратовом два человека погибли при пожаре
— Торговый центр загорелся в Алма-Ате