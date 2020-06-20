Под Саратовом два человека погибли при пожаре

В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на областной следственный комитет.

Сообщается, что семья из трех человек жила в частном доме. Мужчина отправился спать на летнюю кухню, а мать и дочка остались в доме.

«Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся», — сказали следователи.

Дверь в дом была закрыта, поэтому мужчина не смог попасть внутрь. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. Женщин спасти не удалось.

По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

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