В России продезинфицировали более 15 тысяч социальных объектов

Специалисты МЧС продезинфицировали 3,5 тыс. медицинских учреждений и около 15,7 тыс. социальных объектов в России с начала апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Силами МЧС России с начала апреля проведена специальная санитарная обработка более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания», — заявили в пресс-службе.

Также, по данным ведомства, специалисты обработали около 6 тыс. км дорог, более 90 тыс. единиц транспорта и 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалы и аэропорты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России продезинфицировали более 2,6 тысячи лечебных учреждений