В Китае за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

Власти Китая за последние сутки зафиксировали 27 случаев заболевания COVID-19 на территории страны, летальных исходов не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации ведомства, наибольшее число новых заразившихся обнаружено в Пекине — 22. Четыре случая были привезены из-за границы, еще один — в провинции Хэбэй.

Всего в Китае с начала пандемии медики выявили 83 352 случая заражения коронавирусом, погибли 4 634 пациента, выздоровели 78 410 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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