Агроном рассказала, какие ягоды можно не мыть перед едой

Летние ягоды, в том числе землянику и малину не обязательно мыть перед едой, так как перед перевозкой их обрабатывают слабым раствором антибиотиков. Об этом заявила в интервью радио Sputnik плодоовощевод и агроном Елизавета Тихонова.

«Это очень слабые растворы, бояться нечего. Это даже хорошо, потому что идет обработка не только от болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены руками», — сказала Тихонова.

По ее словам, дезинфицирующей силы слюны и кислоты в желудке достаточно, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы.

Она добавила, что эти ягоды так же можно не промывать перед приготовлением варенья.

Тихонова также подчеркнула, что привычка мыть овощи и фрукты является абсолютно правильной, но иногда существуют исключения.

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