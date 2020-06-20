Власти Тверской области возобновили работу музеев и летних кафе

Работа летних кафе, музеев и бронирование отелей возобновлены с 20 июня в Тверской области из-за ослабления пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«На территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется работа летних кафе, бронирование мест в гостиницах, посещение музеев», — заявили в пресс-службе.

Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Игорь Руденя.

Кроме того, в регионе вновь разрешены пешие экскурсии численностью не более 10 человек, размещение гостей на турбазах и тренировки спортсменов сборных команд России.

В настоящее время на территории Тверской области зафиксирован 3 001 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 1 848 человек, погибли 55 пациентов.

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