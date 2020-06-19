В Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Все жители области, включая пожилых старше 65 лет, теперь могут свободно передвигаться. Обязательный карантин сохраняется лишь для приезжающих из других стран или регионов.

С 20 июня в Оренбургской области смогут открыться летние веранды кафе и ресторанов.

Однако в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, остается обязательным соблюдение дистанции и использование масок и перчаток в общественных местах.