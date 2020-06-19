Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Железнодорожное сообщение с Мурманском после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области было восстановлено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.
По его словам, железнодорожники восстановили сообщение с городом по новой ветке в обход обрушившегося моста с опережением графика.
«Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла», — сказал Голомолзин.
Обрушение моста между станциями Кола и Выходной случилось 1 июня.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Военные выполнили половину работ по восстановлению ж/д пути под Мурманском