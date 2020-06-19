Прирост новых случаев COVID-19 в Москве сократился за месяц в 4 раза

Прирост новых случаев коронавируса в Москве сократился за последний месяц в четыре раза. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве за минувшие сутки выявлено 1 136 новых случаев коронавируса, что в два раза меньше числа выздоровевших за это же время — 2 003.

Прирост новых случаев коронавируса за неделю составил 4,4%, рассказали в оперштабе.

За месяц этот показатель сократился в четыре раза — если с 8 по 15 мая он составил 36 942, то с 12 по 19 июня — 8 986.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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