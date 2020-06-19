На юге Москвы женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре

В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве двух мужчин у метро во время пьяной ссоры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на пятницу, 19 июня, возле станции метро «Царицыно» местная жительница 1979 года рождения несколько раз ударила ножом своего сожителя, а после — его знакомого. Один из пострадавших умер на месте, другой — в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В настоящее время подозреваемая задержана.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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