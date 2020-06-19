Скончался французский петух Морис, которому суд позволил кукарекать с раннего утра

Во французском департаменте Приморская Шаранта умер петух Морис, которому в 2019 году суд официально разрешил кукарекать с раннего утра. Об этом проинформировала радиостанция France Bleu.

По словам хозяйки Мориса Корин Фессо, он скончался еще в начале мая от острого ринита, птице было шесть лет.

«Это разбило мне сердце. Мы купили нового петуха и назвали его тоже Морисом, он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом», — сказала Фессо, добавив, что до этих пор не решалась рассказать о смерти любимца.

Несколько лет назад местные пожилые жители подали в суд на Мориса и его хозяйку за то, что петух мешал им спать с раннего утра.

Адвокат истцов потребовал компенсацию в размере €1 тыс., которая была бы переведена на помощь морякам, погибшим в море.

В 2017 году были созданы две петиции против Фессо с подписями 155 тысяч человек. В июле 2019 наконец состоялся суд, тогда на него никто не явился.

В итоге 5 сентября 2019 года суд французской коммуны Рошфор отклонил иск пенсионеров к хозяйке птицы, тем самым разрешив Морису кукарекать.