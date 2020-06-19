Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
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Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалине и загрыз на глазах у соседей. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе муниципалитета.
Инцидент произошел накануне вечером. Животное оказалось на территории садоводческого некоммерческого товарищества и напало на пожилую женщину. После этого медведь потащил ее в лес. По словам соседей, они, услышав крики, выбежали на улицу и пытались спасти пенсионерку, но животное стало бросаться и на них.
«Женщина погибла», — уточнил собеседник агентства.
Другие дачники не пострадали. В настоящее время на месте происшествия находятся лесники и сотрудники правоохранительных органов.
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