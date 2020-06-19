Китай опубликовал данные найденного на рынке в Пекине генома COVID-19

Китай обнародовал и передал ВОЗ данные генома коронавируса, который был найден на рынке в Пекине, где неделей ранее произошла вспышка инфекции.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал не только геном вируса, найденного у заболевших в Пекине, но и геном COVID-19, который был обнаружен в образцах с окружающей среды.

«Вместе с этим центр <…> передал данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом», — цитирует РИА «Новости».

На прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина «Синьфади» нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь». Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.

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