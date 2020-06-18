Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в двух штатах США

В двух американских штатах выявлено рекордное число новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такими штатами стали Флорида и Аризона.

Так, во Флориде положительный результат анализов на новый тип коронавируса получили за сутки 3 207 человек. Общее число выявленных случаев в штате за время пандемии поднялось до 85 тыс. пациентов.

В свою очередь в Аризоне за сутки COVID-положительный анализ получили 2 519 граждан. Таким образом, за время пандемии в штате было выявлено свыше 43,4 тыс. случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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