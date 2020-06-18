18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в рамках испытаний

В рамках начала клинических испытаний вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 была введена 18 добровольцам. Об этом сообщает ТАСС.

Так, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов отметил, что клинические испытания вакцины проводились на базе первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Он уточнил, что всего в испытании участвуют 38 добровольцев, из которых 18 человек уже получили вакцину.

По его словам, остальные 20 граждан пройдут вакцинирование на следующей неделе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.