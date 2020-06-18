Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Суд арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева за вождение в нетрезвом виде, пишут «Известия» со ссылкой на источники в суде.

«Ишаев Игорь Дмитриевич признан виновным в совершении административного правонарушения... ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», — сказали источники.

Отмечается, что Ишаев стал виновником аварии в Москве, столкнувшись с двумя встречными машинами. Мужчина утверждает, что в момент ДТП был трезв и выпил две бутылки пива уже после случившегося.

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