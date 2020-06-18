Актер из «Уральских пельменей» объяснил, почему приехал защищать схиигумена Сергия

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию (Романову), поскольку является его «духовным чадом». Об этом актер сказал в беседе с «Газетой.Ru».

Соколов также назвал бредом сообщения в прессе о «захвате» монастыря.

«Ну какой захват? Бред какой-то говорят. Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. На пустом месте строил его с помощью народа. Погнали его, потом в этот монастырь приехали другие священники, хотели служить там. Монастырь встал и не пустил их. Отец потом просто вернулся к своим детям», — пояснил он.

Актер прокомментировал и шутку телеведущего Ивана Урганта, предположившего, что в отношении Соколова могут последовать определенные санкции.

«Санкции на что? На то, что я в монастыре нахожусь? Я тоже являюсь духовным чадом батюшки. Странно, что Ваня мне не позвонил. Он не позвонил и ничего у меня не спросил», — удивился Соколов.

Ранее в СМИ появились сообщения о захвате Среднеуральского женского монастыря. Затем схиигумен Сергий записал видеообращение, в котором ответил на эти обвинения. По словам священнослужителя, он остался в обители ради «своих чад».

В монастыре были также замечены хоккеист Павел Дацюк и звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

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